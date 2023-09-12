美國務院當地時間11日表示，華府預計美國務卿布林肯（Antony Blinken）將在今年年底前，無論是在下周的聯合國大會期間還是會後的其他時機，於美國接待中國大陸外交部長王毅。美國務院另重申，希望促成美中兩國元首在今秋稍晚實現會面。

路透報導，國務院發言人米勒（Matthew Miller）對記者表示，會讓中國政府表態王毅下周是否參加聯大，「然而，無論是聯大還是聯大之後的年底前某個時間，我們仍然期待布林肯能夠在美國接待王毅」。

美國《華爾街日報》上周引述知情人士報導稱，中國計畫派遣國家副主席韓正出席聯合國大會，而非之前所表明，派遣王毅進行更廣泛的美國之行。

美國總統拜登10日對中國國家主席習近平沒有出席在印度舉行的二十國集團峰會表示失望，但補充說他將「去見他」。拜登雖未詳細說明，但在兩國尋求穩定陷入困境的關係之際，拜登與習近平舉行會談的下一個可能機會是11月在舊金山舉行的亞太經合（APEC）峰會。

報導指，中國最高安全機構暗示，習近平和拜登今年稍晚在舊金山舉行的任何會晤，都將取決於美國「表現出足夠的誠意」。對此，米勒表示，拜登希望在今年秋天晚些時候與習近平會面。「我們相信，領導人層面的一對一對話是無可替代的，因此我們將繼續努力實現」。