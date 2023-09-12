高雄市一名陳姓男子因認為公司女秘書長得漂亮，竟從網路買抗精神病藥物，摻入對方水杯中，企圖藉此迷暈對方，滿足一己性慾。事後，女秘書某日下班時，突然精神恍惚、四肢無力，疑似「中風」，經同事送醫檢查，竟從中發現陳男詭計。高雄高分院經審理，認為陳男伺機利用藥物性侵女秘書，情節惡劣、不宜輕判，最終依強制性交未遂罪，判處3年7月徒刑。

根據判決書， 2021年6月28日下午4時許，高雄某公司女秘書於下班時忽感精神恍惚、口齒不清，緊接著渾身乏力並而直接跪倒在地。同事陳男見狀，熱心提出可載送女秘書返回住處，但另一名同事察覺有異，認為其狀況更似「腦中風」，最終決定撥打救護車，將女秘書送往醫院治療。

女秘書經送醫治療，醫師卻從檢查結果驚現其體內含有精神病藥物成分，而該藥物服用後會使人產生嗜睡、昏迷、幻覺等作用。女秘書深感不解，不記得自己曾經服用此藥物，後經調閱監視器，發現陳男行為有異，並報警處理。

據警方調查，陳男到案後向員警坦誠犯行，之前確實曾於網路買來8顆含抗精神病成分的藥丸，並將藥丸滲入該秘書的水杯，但卻否認想通過下藥性侵女秘書，並辯稱：「在網路上購買之藥丸，我不太敢用，想說試試看睡眠之藥效，看會不會讓人想睡覺。」

另，根據其他同事說法，陳男當時單身，想交女友之意也非常明顯，也經常向其他同事提起女秘書很漂亮之類的話語，態度輕浮。案發前幾日，陳男曾刻意在女秘書面前表露「上班時間服用威而鋼」，而「威而鋼」意味著加強男性生殖器勃起的功效，性暗示相當明顯。

高雄高分院經審理，認定陳男利用藥物企圖性侵女秘書，造成對方心理上莫大傷害與陰影，情節惡劣、不宜輕判。法官審酌，二人雖已私下和解，陳男亦先予以部分賠款，但仍依強制性交未遂罪，判處3年7月徒刑。

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