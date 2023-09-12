子公司國壽8月稅後淨利25.3億元，累計前8月稅後淨利283.2億元。8月獲利主要反映實現資本利得及經常性收益挹注，受惠美國經濟持續強韌，市場預期高利率將維持一段時間（higher for longer），加以美國財政部發債規模高於預期，帶動長天期利率上揚，且風險性資產波動上升。國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加以利息收入呈雙位數成長，且股利收入及匯兌利益持續挹注下，帶動整體獲利表現穩健。

截至8月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，8月國壽淨值比逾7.5％，RBC亦遠高於法令要求。

國泰世華銀行8月稅後淨利27.1億元，前8月累計稅後淨利231.1億元，年成長25％。受惠今年以來放款成長動能穩健、持續佈建外幣有價證券及升息影響，累計淨利息收入達雙位數成長；信用卡累積消費金額及財富管理收益增加，帶動累計淨手續費收入持續成長。截至8月底逾放比率為0.1％，備抵呆帳覆蓋率為1719％。

國泰產險8月稅後淨利2.5億元，前8月累計稅後淨利7.0億元。8月簽單保費26.0億元，累計簽單保費213.0億元，年成長13％。險種經營方面，車險業務，新、續件業務穩定成長，累計簽單保費年成長11％；商業險引進良質法人業務，火險累計簽單保費成長14％，工程險持續拓展綠能業務，累計簽單保費成長45％。

國泰證券8月稅後淨利2.2億元，累計前8月稅後淨利14.8億元，年成長45％。累計今年前8月台股客戶數穩健成長，經紀市佔率3.93％；台股定期定額單月扣款金額及人數雙雙創下歷史新高，扣款金額年增率超過9成，扣款人數年增率超過4成。

國泰投信8月稅後淨利1.6億元，累計前8月稅後淨利11.6億元，年成長7％。國泰投信9月將發行「國泰10年以上投資級金融債券 ETF」(00933B)，打造全台第一檔15元小資好入手的月月配息債券ETF，並提供投資人搭配「國泰永續高股息 ETF」(00878) ，完善股債搭配、打造穩定收益。