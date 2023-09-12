八方雲集表示，台灣八方雲集8月推出牛肉麵新品，評價及銷量皆有亮眼表現，梁社漢排骨則響應參與農糧署「台灣米標章」網路票選活動，推出限定「吃飽飽套餐」優惠，亦獲廣大回響，配合美國開出第4家「八方雲集」複合店助攻，帶動合併營收再創新高。

八方雲集截至8月底全球門市1346家，其中台灣1271家、香港71家及美國4家。台灣為八方雲集1001家、梁社漢排骨201家、芳珍蔬食40家、丹堤咖啡40家。香港為八方雲集54家、百芳池上便當11家、八方台式麵屋5家、梁社漢排骨1家，美國則有4家八方雲集。

八方雲集受豬肉成本高漲影響，上半年毛利率35.59％、營益率9.69％雙創同期新低，歸屬母公司稅後淨利2.76億元、年減13.43％，每股盈餘4.17元，雙創近4年同期低。不過，第二季毛利率、營益率較首季谷底回升，帶動稅後淨利自近1年半低點回升。

投顧法人認為，儘管第三季旺季豬肉價格仍處高檔，但預期需求將在特殊節日後趨緩，使八方雲集第四季毛利率可望落底回升，並認為集團在三大市場展店計畫明確，可望帶動明後2年營收顯著成長，將評價自「持有」調升至「買進」、目標價自188元調升至207元。