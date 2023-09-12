長榮航(2618)8月營收181.71億元，年增51.24％。其中，客運營收130.47億元，年增246.95％，累計今年前8月合併營收1298.97億元，年成長48.79％。8月因受暑假旺季效應，客運持續暢旺，客運營收維持高檔，平均整體載客率皆有8成以上，其中歐美航線則有9成以上，營收也創史上次高及歷年同期新高。

華航(2610)8月營收為162.82億元，年增27.64％。其中，客運收入為108.13億元，年增335.83％，8月全線載客率維持8成以上水準，尤以歐美航線為客收主力，8月訂位超過9成，另東北亞航線增班也助益營收成長。華航積極佈局航網，9/18起開航台北-熊本航線，飛航東北亞每周達170個班次，看好中秋、雙十連假出遊需求，展望下半年營運正向可期。

此外，8月貨運收入42.71億元，8月中旬後逐步轉為旺季，季節性生鮮蔬果運送需求增加，貨運價格回穩微幅上升。隨雙11、感恩節、耶誕節等購物促銷活動陸續提前展開，可望帶動另一波電商網購運送高峰。

星宇航空(2646)8月營收為20.63億元，年增率661％，為歷史同期高。其中，客運營收為18.13億元，年增1031％；8月貨運營收為1.42億元，月增5％，年增43％，受惠輸往美洲的電商貨量暢旺，推升運價上揚。

由於日本旅遊市場需求強勁，冬季班表透過增班、放大機型及開闢新航點，12月1日將開闢日本第8個航點名古屋，每日一班；甫開航的熊本航線自10月29日起冬季班表增為每日一班；東京航線冬季班表也將增為每日三班。此外，10月也將部分放大福岡、札幌及大阪運能，整體日本航線冬季班表運能較夏季成長約4成，每周提供77個航班。

星宇航空目前擁有13架A321neo、4架A330neo及3架A350-900共20架航機，預計10月再引進第4架A350-900，屆時機隊規模將達21架，新機將優先投入亞洲區域航線營運，同時為開航舊金山預作準備。

台灣虎航-創(6757)8月營收12.39億元，年增2993％，創歷史次高及歷年同期高。