一名男子和妻子育有1子，妻子生完第一胎後，為避免短時間再次懷孕，每次行房都有做避孕措施，但妻子仍再次懷孕，兩人都感到不可思議，他事後檢查保險套發現包裝全是咬痕，才知道讓妻子懷孕的兇手是他們養的橘貓湯姆，他笑說「等孩子出來，一定要跟他說，你是因為湯姆而誕生的孩子。」

原PO於論壇《Reddit》指出，妻子懷第一胎早產，目前仍在調養身體，因此兩人有共識，短期內不會再懷第二胎，行房也都有避孕。起初妻子服用口服避孕藥避孕，但因副作用太強烈，後來改用保險套。

未料改用保險套後，妻子突出現嚴重噁心症狀，和懷第一胎所產生的症狀相似，使用驗孕棒驗孕竟呈現2條線，到醫院檢查已懷孕3周，讓夫妻倆大感訝異，返家打開放保險套的抽屜，細看包裝上全是齒痕，兩人才恍然大悟，是家裡的橘貓湯姆咬的。

原PO表示，湯姆非常聰明，會打開抽屜、房門及櫃子，過去曾把抽屜打開，把棉花棒上的棉花全咬爛，他們萬萬沒想到湯姆連保險套都咬，他笑說「等孩子出來，一定要跟他說，你是因為湯姆而誕生的孩子。」