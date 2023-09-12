台鐵太魯閣號事故發生逾2年後，日前在事故車廂發現罹難者遺骨、遺物，檢警共找出約19片疑似人類骨骸碎片、3顆牙齒，陸續送往法務部法醫研究所進行進行DNA型別鑑定；法務部今證實，法醫所已完成大部分骨骸的鑑定工作，確認均是當年的罹難者遺骨，法醫所將等鑑定工作全部完成後，將鑑定報告送交檢方處理，讓迷途2年多的罹難者遺骨能夠早日返家安息。

據了解，法醫所日前再次接受檢警委託遺骨的DNA型別鑑定，因骨骸DNA鑑定過程較為複雜，須先將遺骨部分採樣後磨碎，泡在酵素中予以軟化，放置一至兩天後採集DNA，再與2年前建立的DNA資料庫進行DNA型別鑑定，因此鑑定時程較長。

據法務部透露，法醫所接受委託鑑定後，動員所內人力將遺骨分批鑑定，已陸續完成大部分骨骸碎片鑑定工作，確認均是當年的罹難者遺骨，並自上周起陸續將初步鑑定結果通知相關地檢署參酌，將等近日鑑定工作全部完成後，把正式鑑定報告送交檢方處理。

台鐵太魯閣號事故發生於2021年4月2日上午，台鐵408次TEMU1000太魯閣自強號列車，行經清水隧道前，因撞擊滑落邊坡侵入路線的工程車造成出軌意外，當時造成49人死亡、213人受傷，也是台鐵近60年來最重大的事故。

今年8月31日，交通部邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地了解太魯閣號事故後的改善措施，「太魯閣的眼淚」發言人王薇君卻於事故車廂中發現疑似罹難者的頭蓋骨，王薇君哽咽說，冥冥之中，祂們也想回家，引發軒然大波。

9月1日，檢警赴富岡基地勘驗太魯閣事故2節車廂，找出遺骸碎片共18片及牙齒2顆，與疑似罹難者物品94件；9月4日檢警再赴七堵調車場勘查第1至6節車廂，另發現疑似人類骨骼碎片1片及牙齒1顆，及遺留物品56件；疑似人類骨骼碎片及牙齒均送法醫所進行DNA型別鑑定；至於遺物均造冊交由台鐵進行招領事宜。

面對家屬的傷痛、輿論的譁然，行政院副院長鄭文燦日前已邀集交通部、台鐵局、運安會、法務部、衛福部和內政部等相關單位進行檢討。台鐵高層並公開向家屬致歉。

據了解，檢方將在收到法醫所的鑑定報告後，囑託案發地的花蓮地檢署與罹難者家屬聯絡，處理遺骨發還事宜，讓這些罹難者遺骨能夠早日返家安息。