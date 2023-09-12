曾經紅極一時的超商關東煮，近幾年逐漸退燒，一名網友分享，以前去超商都會看到一堆人夾關東煮，但這幾年卻很少見，讓他很好奇關東煮怎麼突然就不夯了，引起網友討論，不少人點出價格是最大的問題，關東煮不斷漲價，如今只夾4樣料可能就破百，幾乎快比便當貴。

一名網友昨在PTT上分享，幾年前超商關東煮很夯，很餓的時候，可以先在碗中加一包科學麵，倒入關東煮的湯與火鍋料，就是一碗超有飽足感的關東煮麵，但最近越來越少人買關東煮，讓他很好奇曾深受喜愛的關東煮，怎麼突然就不夯了？

貼文引起網友討論，不少人搖頭吐槽說，關東煮剛出的時候價格很實惠，後來不斷漲價，漲到某個程度就不想買了。「很夯的時候大部分品項都是10元，現在夾幾個料可能就快比便當貴了」、「漲到太貴了自然沒人買」、「太貴！不如去搶『乞丐時光』」、「超貴！4支就破百誰要吃？」

另有網友表示，還是很喜歡超商的關東煮，有時候想吃點小東西的時候很方便，但是現在也不是每間超商都有賣，不知道是天氣還不夠冷，還是因為買的人少了。