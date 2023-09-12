中華電8月自結合併營收為176.4億元，年增加1.7%；稅前淨利為39.4億元，年增加1.0%；歸屬於母公司業主之淨利為30.8億元，年增加2.2%；EBITDA為72.1億元，年增加0.3%，單月稅後每股盈餘0.4元，較去年同期增加0.01元。累計前年8月合併營收達1428.3億元、達成率101.0%~101.7%；營業淨利為323.5億元、達成率107.2%～109.4%；稅前淨利為328.8億元、達成率108.0%～110.5%；歸屬母公司業主淨利為257.9億元、達成率108.8%～111.9%；累計稅後每股盈餘3.32元、達成率108.8%～111.9%；皆大幅超越財測目標。

中華電表示，8月集團整體業務發展穩健走揚；個人家庭事業群營收持續展現成長動能；企客事業群在新興業務保持優異表現；國際事業群則交出營收成長雙位數佳績。

台灣大8月自結合併營收145.6億元，EBITDA為29.5億元，營業利益14.7億元，稅後淨利10.5億元，稅後每股盈餘0.37元。累計前8月自結合併營收1154.0億元，EBITDA為235.0億元，營業利益117.2億元，稅後淨利為78.1億元，稅後每股盈餘2.77元。

台灣大隨智慧型手機月租用戶ARPU(Average Revenue Per User)創5G服務推出後新高，8月行動服務營收再寫近年單月高峰，年增率達6.9%，加上固網服務穩定挹注成長，電信服務營收已連三月站穩41億元水準，為108年1月以來新高。財務長兼發言人張家麒表示，除漫遊服務與遊戲代理營收表現亮眼外，台灣大持續推廣獨門專案，包括OP響樂生活、mo幣多、好速成雙、Disney+等，占智慧型手機月租用戶比例已超過22%，除帶動資費組成優化，亦有效提高用戶黏著度，8月月租用戶月退租率僅0.63%，繼今年2月份再創歷史新低。

遠傳8月受惠5G升級帶動行動服務營收與手機銷售、暑期出國旅遊熱潮推升漫遊業務成長、新經濟營收增溫，8月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為74.49億元、26.98億元與9.36億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為7.7%、4.1%與12.8%，單月每股盈餘0.29元、年增率12.8%。累計至今年8月，遠傳合併總營收為586.45億元、合併EBITDA為212.11億元，年成長率分別為4.1%及4.3%；稅後淨利為74.06億元、累計稅後每股盈餘2.27元、年增率18.1%。

遠傳表示，客戶升級5G需求暢旺，帶動用戶數持續成長，5G滲透率持續助攻客戶每月平均貢獻度ARPU成長，帶動整體行動服務營收年成長來到3.7%，創下自2021年3月以來連續30個月正成長的佳績；新經濟方面，8月隨著資通訊專案入帳挹注，新經濟營收年增率達18%。