重要經濟數據方面，美國時間13日將公布8月CPI（消費者物價指數）報告，這份通膨資料也攸關聯準會對利率的看法，是要繼續調升利率或者結束此波升息周期。再隔一天，則是最新PPI（生產者物價指數）要出爐。

投資公司AXS Investments認為，只要8月份通膨在預期範圍內，聯準會就沒有理由升息。紐約聯邦準備銀行調查發現，美國民眾對8月通膨的看法變化不大，也就是說，居住以及食物成本還是會繼續漲價，但個人薪水或收入卻無法同步成長。

近期以來，國際油價上漲，加上美國經濟數據優於預期，市場擔心通膨會難以下降，聯準會也不會把目前頗高的利率給調低。聯準會官員已進入緘默期，相關與會人員將不會公開評論，直到9月下旬決策出來為止。

根據芝商所FedWatch工具，93%認為聯準會在9月19以及20兩日既定利率決策會議中，應該會維持現狀。至於有57%受訪者覺得，美國利率在11月也不會被更動。

標普500指數中，11大類股只有能源下跌1.32%較大，工業幾乎在平盤外，其餘都是收紅的，其中，非必須消費族群大漲2.77%，通訊服務也上漲1.17%。

美股最新收盤行情，道瓊漲87.13點或0.25%，收34,663.72點。NASDAQ漲156.37點或1.14%，收13,917.89點。標普500漲29.97點或0.67%，收4,487.46點。費城半導體小漲3.24點或0.09%，收3,569.23點。

其它重要個股，消息傳出臉書母公司Meta正在研發一種全新、更強大的人工智慧AI系統，故這家網路社交平台收盤大漲3.25%。高通與蘋果簽署新合約，這家晶片製造商將提供蘋果5G晶片至少會供應到2026年，高通大漲近4%。其它同業則走低，例如NVIDIA就收跌約1%。

另外，迪士尼與電信營運業者Charter Communications達成節目復播協議，故Charter旗下有線部門Spectrum可續播。相關公司股價普遍上漲，包括迪士尼收漲1.15%，Charter通信也大漲3.18%。