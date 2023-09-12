這場在邁阿密舉辦的生技年度盛會，活動從9月8~10日，匯集全球各地的臍帶血同業，展現各自的細胞治療成效，以及見證多項和臍帶血幹細胞治療的突破性發展，超基因也分享卓越的再生醫療技術，成為展場中的話題焦點之一。

超基因生技石原總裁表示，公司積極參與協會，並分享有效的治療案例，為國際臍帶血組織做出貢獻。對於細胞的老化早衰，增強自體免疫，以及癌症與神經系統等疾病，超基因早已進行研究，除了成為協會在亞洲的亞洲分會會員及戰略夥伴，也致力於細胞療法的全球推廣大使。

超基因生技指出，公司除了和美日等國進行合作外，也擁有優異的保存技術和設備，未來將應用於再生醫療、抗老化、守護人類健康及生殖的細胞治療。

超基因生技表示，公司可以儲存4寶(臍帶血、臍帶、胎盤、羊膜) 的幹細胞儲存公司，除延續全亞洲第一的保存細胞軟硬體設施紀錄，致力推動成為規模全球十大生物資源保存中心，與美日等國合作打造臍帶血幹細胞醫療研究平台、積極拓展全球市場，在生技醫療領域上扮演舉足輕重的角色。