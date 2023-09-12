義大利一位兩岸專家今天在晚郵電視談論台灣晶片的無可取代性，以及台灣對全世界的重要性。他說，義大利希望台灣轉移部份半導體生產，台灣人則給義國上了一堂工作倫理課。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，晚郵報兩岸專家藍皮尼（Federico Rampini）今天在晚郵電視上表示，全球手機、個人電腦和汽車60%的微晶片是由台灣生產的，沒有晶片這些電子產品就無法運作。他提到，如果中華人民共和國對台灣發動軍事攻擊，可能成為中國與美國衝突的引爆點。

他說，義大利曾要求台灣至少將部分半導體生產轉移到義大利，這樣義國就可以降低脆弱和依賴的程度。例如，半導體巨擘台灣積體電路製造公司正在美國建立半導體工廠。但台灣人在這件事給義大利上了一堂儒家工作倫理課，如果義大利想要再工業化，「也許你們需要重新審視自己的行為」。

67歲的藍皮尼是義大利知名記者，曾派駐外國多年，熟悉國際情勢，著作包括談中國崛起與印度經濟發展的書，也曾在大學授課，具有相當影響力。

輔仁大學義大利語文系副教授兼系主任張孟仁對義大利大報記者來台並報導台灣表示：「只要有大記者上電視談台灣，台灣在義大利能見度就能馬上提升。」

義大利報紙提到台灣的次數在上升，根據「晚郵報」統計，從2019至2023年這5年中，台灣在晚郵報的曝光度大致呈上升趨勢，從2019年76則、2020年185則、2021年155則、2022年339則，到2023年（尚未結束）的238則。（編輯：郭中翰）1120912