新竹市長高虹安近期除遭連環爆搭名車、男友租豪宅等爭議，自宣布小內閣異動後，遭離職主管與綠營連環爆料，引發不少風波。對此，國民黨台北市議員李柏毅昨(11日)在節目中直言，如果接下來沒有很多有利的東西，「我認為她的政治生涯已經結束了」。

李柏毅在節目《新聞面對面》中分析，如果接下來沒有很多有利的東西，「我認為高虹安的政治生涯已經結束了」，因為接下來她還會碰到貪汙會不會被停職的問題；至於為什麼會認為高的政治生涯結束?他說，很簡單，高當時是鴻海創辦人郭台銘和民眾黨主席柯文哲推薦過來的，但郭董對這事情的反應是什麼，說不清楚，以前這麼力挺高虹安的，這回直接說不清楚。

至於民眾黨部分，李柏毅表示，民眾黨根本不曉得發生什麼事情，連最挺高虹安的兩個政黨（民眾黨、國民黨），都已經幾乎不敢碰她，你根本不要說其他政黨會怎麼來對付她，這是一定可以想見的，國民黨主席朱立倫這次也沒講話了，朱主席也知道這個真的太瞎。

談到人事異動，李柏毅說，前文化局長錢康明是政務官，在短短不到一年的時間，幾乎撕破臉走人，代表本身處事是不是很大問題？至於高虹安被爆住豪宅、豪車接送，李說，這自己不在意，但最在意一點，「我先請問高虹安，有沒有約過相關局處首長到外面單獨開會過，連妳本人都不會做這事，結果妳旁邊的好朋友，居然敢把局處首長單獨約到外面談事情。」

李柏毅進一步提問，「我在辦公室談不行？我在市長室談不行？為什麼要到外面來談？這是非常非常嚴重的問題，這不只是干政，我個人認為這一定有很多奇怪的地方在裡面」、「我不曉得妳是不知道，還是妳根本縱容他（好朋友）？」