大陸山東省濟南和青島宣布即日起，全面取消當地住房的限購政策，以重振幾乎已陷入冷凍的房地產市場，從而推動整體經濟復甦向上。這是繼遼寧瀋陽和大連、江蘇南京、廣東東莞和佛山、浙江嘉興等地全面取消住房限購政策後，又有大陸兩大城市宣布跟進採取相關措施。

濟南市住房和城鄉建設局11日發布通知指，濟南市對當前房地產調控政策措施進行調整，是為保持該市「房地產市場平穩健康發展，支持剛性和改善性購房需要，進一步提振市場信心」。通知續指，「取消二環以內的歷下區、市中區區域購房限制，同時，商品住房取得不動產權證書後即可上市交易」。

美國之音報導，濟南市1年前曾調整過房地產限購政策，對二環以內的歷下區和市中區的住房實施限購政策。而此次解除限制後，濟南全市的房地產限購限售政策已全部被取消。

同時，青島市住房和城鄉建設局也發布通知，11日起將市南區和市北區移出房地產限購區域，全市取消房地產限購政策。此外，對住房上市交易年限也作了修訂，商品住房取得不動產權證書即可上市交易。

報導指，僅僅在上個星期，另有三個大城市，江蘇省會南京、遼寧省會瀋陽和大連，率先成為全面解除房地產買賣限制措施的首批大城市。而像浙江嘉興相對規模較小、但房地產行業在經濟中占比相對較高的小城市，則早已開始全面解除購房、售房限制政策。

報導稱，房地產曾經是大陸經濟的一個主要支柱，在經濟中的占比高達1／4。但是自從北京於2021年提出房住不炒口號，增加民眾購房的限制，並收緊銀根整治房地產開發商普遍的高額債務以來，大陸房地產行業不僅銷售滑坡，而且出現流動性危機，步入或瀕臨違約的險境。