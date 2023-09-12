廣達最新公布的8月份營收為1014億元，較上個月增長17%，但仍較去年同期下降23%，達成63-66%的3Q市場預測。8月份的筆記型電腦生產達到了460萬台，較上個月增長21%，但較去年同期下降8%。對於展望，廣達表示，由於客戶拉貨時間的變動，九月份的筆記型電腦生產可能會出現季度下降，但其八月份AI基礎設施全機架出貨主要基於H100 GPU，將在第3季度至第四季度有更多實質貢獻，但晶片短缺問題可能仍然是短期內的主要瓶頸。

廣達已經將2023年的雲端營收增長預期上調至雙位數年增率，法人估約年增12%，優於之前的個位數年增率，這主要是由於AI訂單更強勁，這類型訂單的需求週期較長，可以預見延續至2024年，有助於彌補傳統伺服器持續疲軟的情況。

最後，廣達最近還釋出汽車業務已進入「豐收階段」，經過多年的投資以及客戶/產品多元化和資格認證，預估汽車業務（ECU）（ADAS)相關營收，在明年占總營收比達雙位數，成為AI以外的另一個關鍵增長引擎。廣達日前決定投資10億美元前往墨西哥北部新萊昂州設廠，而廣達為特斯拉的電子控制單元與先進駕駛輔助系統主力供應商，若墨西哥廠如期完工，將有望就近供貨特斯拉。