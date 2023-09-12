新竹市長高虹安近期風波不斷，先後被爆出詐領助理費，男友「干政」等爭議，此外，她被資策提告違反著作權一案將在今（12）日開庭，據報導，她將會出席。

資策會向北院自訴主張，有對高虹安的論文進行2次比對，發現文字、圖片、表格、公式，都複製2017年的2篇期刊論文，其中1篇被重製約8成、另1篇重製約3成。資策會指出，學術著作最重要的是明示出處，這點高虹安的論文沒做到，違反學術倫理，但高否認侵權。

綜合媒體報導，台北地院原訂於上月29日要求高虹安就資策會著作權一案到庭，高當時以新竹市議會議事為由，聲請改期，但之後卻被抓包，高當天並未出席議會。至於詐領助理費部分，則於上月14日遭台北地檢署依貪汙罪起訴。

根據《ETtoday新聞雲》今報導提到，高虹安今上午10點半將到台北地院出庭，並指出，截至昨天下午3點，未接獲高請假的書面或相關訊息，依刑事訴訟法第75條規定，「被告經合法傳喚，無正當理由不到場，得拘提之」。