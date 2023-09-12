提到中風會想到腦中風，但腸中風也相當致命，腸子因中風而缺血到壞死，死亡率高達9成。一位80多歲婦人因肚子痛，吃不下東西，後被家人送到急診，才知婦人已經腸中風、腸缺血，也切了一段小腸，但因婦人仍不幸過世。醫師表示，若有極嚴重的腹痛、持續腹脹、發燒血便，就有可能非一般腸胃炎，要趕緊就醫，否則死亡率極高。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》提到，上述80多歲婦人，因為肚子痛、吃不下東西，也把自己關在房間；等到家人實在擔心，將婦人送急診，結果已經「腸缺血」，即便切了一段腸子，病人仍因年紀大、修復力不佳，不幸過世。

陳欣湄指出，腸中風死亡風險相當高，症狀包括難以形容的腹痛、持續腹脹或脹氣，出現發燒或血便等，聽起來雖然明顯，但部分長輩無法描述地相當清楚，家人也會以為肚痛、休息一下即可，因而不小心錯過黃金治療時間。她表示，腸中風死亡率如此之高的原因有2點。

首先，腸中風與腦中風、心臟缺血相同，都是血管處於缺血狀態、無法供應該血管對應的組織所需的血液與營養，所以此時改善血流相當重要，但有時長者會認為，可以先休息一下，因而延誤就醫。第二點則為腸中風會讓腸道短期內沒有血液，可能會因缺血而腫脹、壞死，若有穿孔且開始破洞，細菌也可能從腸道進入全身性、形成致命的腹膜炎或敗血症。

她並強調，若腸子已經缺血到壞死，死亡率高達9成。因此，民眾一旦出現腸中風的症狀，要盡快就醫；此外，60歲以上長者、糖尿病、心律不整、心臟衰竭、休克住加護病房、有凝血疾病者，都屬於腸中風的危險族群，要特別留意。