網路節目《木曜4超玩》以體驗各行各業的「一日系列」打開知名度，但節目日前爆團隊出走潮，連製作人陳百祥也跟著離職，目前由麥卡貝老闆Eric領軍，而陳百祥離職1個多月後，他轉換跑道當網紅，昨（11日）在IG分享新動態，討論現在正夯的《海賊王真人版》。

陳百祥擔任《木曜4超玩》製作人時，在鏡頭外和主持人邰智源一搭一唱，雖然沒有在鏡頭前露臉，但已成為節目靈魂人物，隨著他跟著節目團隊出走，動向也備受矚目，沉寂一個多月後，陳百祥轉換跑道當網紅，昨（11日）在IG討論現在正夯的《海賊王真人版》，以「ONE PIECE 是好劇嗎？」分析成功的原因。

同時，陳百祥也曝光未來計畫，請網友搜尋YT，並透露：「Podcast規劃中」。陳百祥新動向曝光，吸引網友留言討論：「百祥終於正式露臉下海了」、「百祥的content越來越多元哩～」、「水啦！支持百祥出道作自己的節目」、「專業製作人的角度...跟我們一般人的看法真的不同」。