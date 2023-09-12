2024總統大選，目前呈現民進黨總統參選人賴清德民調獨走，外界也關注國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲是否會合作。今有消息傳出，柯營由柯的競選辦公室主任周榆修擔任溝通密使，與代表國民黨主席朱立倫的黨副祕書長江俊霆聯繫，且柯營稱朱與侯在這次大選的利益與目標不一致，反成白藍合作契機。

在野勢力至今未整合，柯競辦總幹事黃珊珊3日在臉書喊話，要大眾關注如何「上架聯合政府」，柯文哲7日也表示，政黨領袖都應該坐下來談國家基本問題，並強調閣揆同意權「真的要拿出來談」。種種舉動讓外界猜測藍白是否真有合作的可能。

據《鏡週刊》今（12）日報導，一名柯營要角稱，白藍合作契機對柯營來說就是看準朱、侯的利益目標不一致。該名柯營要角進一步分析道，朱若促成藍白配，朱可成藍營功臣，若配不成且最終由柯當選，選後的聯合政府，朱更能以黨主席身分與民眾黨協商，如同持續握有藍營話語權。

該報導也指，柯陣營由重要核心幕僚周榆修與朱立倫的黨副祕書長江俊霆扮演溝通密使，維持雙方聯繫管道。另外，有名柯營核心幕僚透露，朱立倫近日諸多公開發言呼應柯過去的說法，且藍營基層實力大於民眾黨，因此就在野整合而言，白藍合作的可能性大於柯郭合作。