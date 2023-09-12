華為推出Mate 60 Pro新機引發市場高度關注，調研機構TechInsights拆解該款手機發現，其採用SK海力士的LPDDR5和NAND快閃記憶體，這也讓韓廠憂心美國可能緊縮管制措施。

根據《Businesskorea》報導，華為推出Mate 60 Pro手機後，美國商務部已對其採用的7奈米麒麟9000S晶片展開正式調查，商務部還強調「為了美國國安，毫不遲疑採取合適行動」，並暗示可能會基於調查結果採取額外的制裁行動。

報導分析，上述制裁行動可能衝擊南韓半導體業發展。值得關注的是，TechInsights在華為Mate 60 Pro中，發現了海力士的DRAM和NAND快閃記憶體產品，但自2020年5月美國對華為制裁以來，SK海力士就沒有與華為往來，這代表韓製記憶體晶片可能透過其他管道落入華為手中。

市場調查公司Omdia資料顯示，韓企今年第二季在全球DRAM市占率達70.1%，其中三星占38.2%、SK海力士占31.9%，雖然華為Mate 60 Pro使用許多陸製元件，但不可能以大陸晶片取代韓國的記憶體。

一位半導體業界人士表示，從美國的角度來看，在Mate 60 Pro發現SK海力士的產品，或許暗示記憶體是制裁大陸的有效工具之一。

美國商務部去年10月宣布對大陸實施半導體設備出口管制，但給予韓企1年的豁免許可。在華為事件後，恐使美國政府改變立場的疑慮升高。