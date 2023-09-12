考量通膨高漲削弱消費者需求，以及區域內最大經濟體德國在今年陷入衰退，歐盟執委會周一將歐元區2023年和2024年國內生產毛額（GDP）成長預測分別從5月份預估的1.1%和1.6%下修至0.8%和1.3%。

周三發布的美國通膨數據可能給全球利率預期奠定基調。歐洲央行將在周四召開貨幣政策會議，市場普遍預期其基準放款利率將維持不變，仍為3.75%。

周一泛歐STOXX 600指數上漲0.34%，收在456.21點，創下近一周新高。

礦業股大漲2.4%，最大消費國中國需求改善的前景，帶動基本金屬價格普遍上漲。樂觀的通膨數據與北京推出更多激勵措施，進一步顯示中國這個全球第二大經濟體正在回穩。

IG Group首席市場分析師Chris Beauchamp表示，中國正在擺脫通縮的事實顯然是一個好兆頭。有關於中國經濟好轉的說法，似乎開始獲得動能。

汽車股漲1.1%，摩根士丹利看好全球身價最高的汽車製造商特斯拉，將其股票評級從從「持有」（qual-weight）調升「加碼」（overweight），並將其列為「首選股」，取代法拉利在美國上市的股票。大摩將特斯拉12至18個月股票目標大幅提高60%，至400美元，根據LSEG的數據，這是華爾街券商最樂觀的預測，意味著該電動車大廠的市值上看約1.39兆美元，與上周五收盤相比還有近6000億美元或76%的增長空間。

銀行股雲集的義大利FTSE MIB指數勁揚1.03%，在歐洲股市中漲幅領先，並收復了上周跌逾1%的失土。

英國富時100指數小漲0.25%。

在焦點股方面，Vistry Group大漲12.6%，該英國建商宣布旗下平價住房業務Partnerships與房屋建築業務合併。

MTU Aero Engines重挫12.1%，該德國飛機發動機製造商表示，美國合作夥伴Pratt & Whitney的渦輪扇發動機問題對公司獲利的影響估將達到10億歐元。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）下跌3.2%，使STOXX 600承壓。三名分析師和一名AZ股東表示，這與《星期日郵報》（The Mail on Sunday）的一篇報導有關，報導稱這家藥廠執行長私下告訴朋友和顧問，他最早可能在明年離開公司。