消費產品需求回溫，且車用產品出貨放量，加上併入子公司營收挹注，康舒8月合併營收為33.86億元，月增26.4%，年增57.3%，創下單月歷史新高，其中消費用電源8月營收較上月成長，營收佔比為27%；企業用電源受惠於新併入子公司營收，以及既有產品線方面，智慧電表出貨暢旺，營收較去年同期明顯成，佔比約41%；電信電源營收來自新併入子公司，排除上個月交割閉廠存貨盤點影響，營收較上月明顯成長，營收佔比23%。

在電動車產品出貨帶動下，新事業8月營收較去年同期明顯成長，營收佔比3%，隨著美系及日系車廠產品出貨持續放量，康舒預估，今年電動車事業營收可望較去年2到3倍成長。

至於金屬沖壓受惠於PC(個人電腦)需求略為回溫，8月合併營收較去年同期成長，營收佔比5%。

康舒前8月合併營收為161.36億元，年減4.9%。

康舒表示，今年下半年營運有望逐季成長，營收及獲利均可望遠優於上半年。