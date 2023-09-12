天后蕭亞軒（Elva）去年宣告復出後，不僅積極籌備新的音樂作品，更接到許多表演邀約，無奈她因為右腿突然扭到導致髖關節受傷，但她遲遲不肯就醫，痛將所有工作邀約婉拒，粗估至少推了新台幣1億元，連年底重回小巨蛋的計畫也被迫取消。如今她終於動手術並接受治療，期待恢復後帶給歌迷最好的表現，這幾天她也不惜忍腿傷，只為欣賞王力宏的演唱會，

蕭亞軒透露去年右腿突然扭傷，經檢查後發現，右邊髖關節是骨折，左邊也磨損得很嚴重。她剛開始採用民俗療法治但無效，又去找了物理治療師，用盡了各種方法，就是堅持不去醫院，據《鏡週刊》報導，她不肯去醫院的原因有二，曾經因為拍攝MV而受傷以及20019年時陪伴媽媽對抗子宮頸癌，長期待在醫院的她聞久了醫院的藥水味，讓她對此有了陰影。

此外，因為受傷而動手術，術後她需要重新練習走路，至今仍在復健中，就算想逞強跳舞，也只能動上半身，許多工作被迫取消，甚至忍痛拒絕了多檔陸綜，包括重新炒熱王心凌的《乘風破浪的姐姐》（現名《乘風2023》）、商演及跨年演出的邀約，據悉所有項目加起來，粗估至少有上億元收入。

蕭亞軒這段日子以來一直配合修養、復健，目前已復原許多，雖然經歷很艱難的一段時間，且因受傷、擔心無法給歌迷帶來最完美的舞台，導致回歸的日期不明確。不過據蕭亞軒經紀人表示，年底確有進小巨蛋的計畫，「但目前得等她完成復健，重回小巨蛋推遲到明年底以後。」