澎湃新聞報導，為支持剛性和改善性購房需求，提振市場信心，各地房市政策落地節奏加快，11日山東兩大城全面解除房市限購限售政策後，大陸9月以來，已有逾30省市優化房市政策，其中8城更是全面取消限購，更多城市即將跟進，解除限購限售政策。

《齊魯晚報》報導，濟南市調整對當前房地產調控政策措施，全面取消限購。同日，青島市住房和城鄉建設局也調整住房限購區域，全域取消限購政策，優化住房上市交易年限。

中指研究院山東地產總經理袁彬彬指出，青島和濟南取消限購和限售，對當前房地產市場會起到積極的作用。尤其對信心的提升有很大的幫助。在此之前，強二線城市南京也於7日退出限購城市行列。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，作為強二線城市，南京限購政策全面取消具有很強的信號意義，也代表了大陸全國其他重點城市政策會朝著持續寬鬆的方向發展。

根據諸葛資料研究中心不完全統計，截至11日，有包括東莞、佛山、瀋陽、嘉興、大連、南京、濟南、青島8城官宣全面取消限購政策。核心二線城市放開限購所產生的市場效果或將明顯大於其他低能級城市，因此，像濟南、青島、南京這類核心二線城市全面解除限購政策對於當前房地產市場而言意義重大。

據此前報導，以限購、限貸、限售、限價為代表的行政性、限制性購房政策一度被視為各地房市調控工具箱中的殺手鐧。不過，隨著中國房地產市場進入新階段，業內普遍認為，中國房地產市場難再現過去的狂飆式發展。當下，多地房市調整壓力加大，面臨市場信心恢復緩慢、交易活躍度走低等情況，限制性購房政策在因城施策時，適配度已有所下降。

根據中指研究院監測數據顯示，9月1日-10日，大陸全國已有逾30省市優化房市政策，政策頻次30餘條，各地為抓住「金九銀十」市場視窗，政策落地節奏加快。8月30日，廣州、深圳兩地率先落地執行首套房「認房不認貸」政策，9月1日，北京、上海全面跟進執行，力度超出市場預期，除了一線城市外，成都、杭州、廈門、長沙、蘇州等超30城跟進落實相關舉措。南京、瀋陽、大連、蘭州、青島、濟南取消限購，上海降低臨港新片區人才購房門檻。此外，瀋陽、大連、重慶、南京等10餘城明確執行差異化住房信貸政策。