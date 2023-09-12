黨媒《人民日報》微博誤引南宋詩宣傳杭州亞運，挨批文化水準太低。（微博截圖）

據香港《星島日報》報導，杭州亞運會開幕在即，黨媒《人民日報》官方微博11日發布了一條宣傳影音，題為「跟著課文看杭州，一起感受杭州之美」，微博文字以及視頻內容皆提到南宋詩人林升的《題臨安邸》：「暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州」。

這首詩創作於北宋滅亡之後，表面上是讚美杭州之美、之繁華，實際是諷刺南宋掌權者苟且偷生，不顧亡國之恨。該微博最後還提到「期待杭州亞運會」。大批網民對此口誅筆伐，「用這首詩合適嗎，是陰陽怪氣還是認真的？」《人民日報》 隨後刪除了該條影音及微博。

原視頻時長1分33秒，視頻內收錄了多篇出現在大陸中小學語文課本上、書寫杭州的詩歌以及文章，包括膾炙人口的《錢塘湖春行》、《飲湖上初晴後雨》等。

《題臨安邸》是其中一首，出現在視頻中段，此詩收錄在人民教育出版社語文五年級上冊的課本中，是一首小學生必背古詩詞。內容為「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州」。該詩創作於金人攻陷北宋首都汴梁，宋朝皇帝逃到臨安（今杭州），建立南宋之時。詩人諷刺南宋掌權者不思收復中原，只顧享受眼前的歌舞，對外屈膝投降。

報導稱，許多網友直言這樣的宣傳不妥，「想不通到底是什麼樣的人在做宣傳工作」；也有網友嘲笑小編不知道該詩的背景，「沒想到《人民日報》的文化水平這麼低」。多家官方媒體轉發了該視頻，不過在遭到網友批評後，均將該視頻刪除。