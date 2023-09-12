中共解放軍山東號航艦編隊，昨（11日）於我方鵝鑾鼻東南60浬朝東航行，進入西太平洋航訓。國防部今（12日）表示，截至清晨6時，共偵獲20艘共艦在台海周遭活動。軍方人士研判，應該是與山東號會合進行海上編組演訓，這也是台海周遭有史以來第一次偵獲最多共艦。

史上最多！20共艦大舉出海擾台，疑與山東號航艦會合演訓。(國防部提供)

國防部表示，迄6時止，陸續偵獲共機BZK-005、運-8、殲-16、空警-500等各型機計22架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域、共艦20艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。