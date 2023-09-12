●資產管理公司奧本海默認為，在通膨還沒有大幅降到聯準會目標值2%附近，對美股不能太過於樂觀，因為還是有機會升息。此外，聯準會也可能長時間將利率放在高檔區不去變動，所以也要適時調整操作手法。

●由經濟學家們所組成的美國銀行家協會（ABA）指出，聯準會升息周期大抵已經告一段落，2024年可能會降息約1%，也就是降4碼。雖然美國經濟好像已不會進入衰退階段，但未來幾個季的成長動力將慢慢熄火，失業率雖升高，通膨會比較低一點。

●美股大空頭代表之一摩根士丹利的Michael Wilson示警，投資要更加保守，因為聯準會可能暫時不會動利率，這時候投資組合最好換成現金水位高，以及低債務的股票，例如防禦性的，以及工業或能源等。

●最近幾項數據顯示，美國經濟目前並未停滯，反而加速成長。同時，調研單位MAPsignals也樂觀認為，美國有軟著陸的可能性、至於通膨下降、聯準會結束緊縮政策、美國利率見頂、美元與油價雙雙穩定等，都有助於推升美股上揚。