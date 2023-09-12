日本知名漫畫家寺澤武一，入行47年，出版過許多膾炙人口的作品，最著名代表作包括《午夜之眼》和《眼鏡蛇》等，不過卻在本月8日心肌梗塞病逝，享壽68歲，噩耗傳出後讓粉絲難以置信。

寺澤武一當年得知手塚治虫進行徵才，便投稿作品應徵，獲得賞識而錄用，開啟長達47年的漫畫生涯，首部漫畫作品《眼鏡蛇》一出版就廣受迴響，在全世界賣破5000萬冊，而他更是最早使用電腦繪圖的漫畫家，在當年掀起風潮，不過事業正值顛峰之際，卻在1998年時被診斷出罹患惡性腦瘤，歷經三次手術及復健後，身體逐漸康復，不過後遺症卻造成左半身癱瘓，讓他僅能靠輪椅代步，即便如此，仍持續於創作漫畫，不向命運輕易低頭的精神，讓眾人佩服不已。

寺澤武一所屬公司證實其死訊。（圖／ ブイチギルド 【寺沢武一作品公式】推特）

寺澤武一9月8日傳出心肌梗塞病逝的噩耗，享壽68歲，所屬公司發表訃聞證實死訊，指出他經歷了三次腦瘤手術，仍憑著堅韌求生意志存活下來，卻始料未及會因為心肌梗塞病逝，至於葬禮將由家人低調舉辦，全程將不對外公開。