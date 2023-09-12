利比亞災難洪水恐造成2000人喪命。

地中海風暴丹尼爾（Daniel）周日席捲北非國家利比亞，暴雨導致東北部城市德納（Derna）2座水壩徹夜潰堤，德納市面臨「災難性」洪災，居民一早起來發現屋子泡水，還有社區被大水沖走，當局稱，至少有2000人罹難、數千人失蹤，遺體四散城市各處，呼籲國際提供援助。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）、《紐約時報》（New York Times）報導，風暴丹尼爾10日下午襲擊利比亞東北部地中海沿岸地區，暴雨導致德納市上游2座老舊水壩徹夜潰堤，溪水暴漲至少沖走一座社區，住宅區建築倒塌、被夷為平地。

利比亞紅新月會（Red Crescent）指出，罹難人數約250人，不過由於德納市多數地區仍與外界斷連，因此無法得知確切死傷人數。利比亞東部政府總理哈瑪德（Ossama Hamad）昨（11）日接受當地電視台「al-Masar」訪問時指出，德納市恐有多達2000人喪命，另外有數千人失蹤，他說整座社區被沖走，「社區及居民一起消失」；利比亞東部武裝團體發言人莫斯馬利（Ahmed al-Mosmari）稱，死亡人數超過2000人，另有5000至6000人失蹤。

當地官員形容德納市的情況已「失控」、是一場「大災難」。

「al-Masar」電視台11日放送的畫面顯示，德納市一處住宅區街道泡在土黃色的泥水中。

居民表示，11日半夜聽到爆炸聲，才知道水壩潰堤，一名居民在社群媒體上發文，指出天亮後外出查看，才發現街道「不在了」，另一名居民說，起床後才發現洪水「包圍」了房子，住戶被困在裡面，設法出去。

居民賈達拉（Mohammed Jadallah）說，周日深夜暴雨開始滲進住家後，他叫醒3名孩子逃離德納市，由於當地通訊中斷，他至今仍無法聯繫上還在德納市的親友，礙於道路坍方，他也無法返家，他說聽說德納市有「大量傷亡」，他也看到自己的房子被洪水沖走的照片，「我們已經無家可歸」。

利比亞東部政府內政部發言人阿布拉穆沙（Mohammed Abulammousha）受訪表示，德納市許多罹難者遺體因洪水「四散城市各處」，他曾目睹「令人震驚的場景」。

另一座馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡在土黃色的洪水中，當局通報至少1人喪命。

風暴丹尼爾席捲利比亞東北部，馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡水。（圖／美聯社）
風暴丹尼爾席捲利比亞東北部，馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡水。（圖／美聯社）

風暴丹尼爾席捲利比亞東北部，馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡水。（圖／美聯社）
風暴丹尼爾席捲利比亞東北部，馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡水。（圖／美聯社）

利比亞國內正經歷長達10年的權力鬥爭，兩個敵對政府分別控制利比亞東部及西部，也各自擁有軍隊，目前國際承認的是掌控首都的黎波里（Tripoli）的西部政府，大淹水的德納市屬於東部政府的控制區域。

阿布拉穆沙表示，當局正努力營救生還者，但救援能力不足，「我們呼籲國際組織及國家，在這座城市遭遇的災難中協助我們」。

風暴丹尼爾席捲利比亞東北部，馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡水。（圖／美聯社）
風暴丹尼爾席捲利比亞東北部，馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡水。（圖／美聯社）

目前部分國家及援救組織已提供協助，美國駐利比亞大使館表示，正與聯合國及利比亞當局密切聯繫，以盡快提供協助；聯合國人道主義協調官員蓋農（Georgette Gagnon）說，一支救難團隊正準備支援利比亞。

文章來源：Up to 2,000 feared drowned after Libyan city hit by ‘catastrophic’ storm floods
文章來源：Flooding in eastern Libya after weekend storm leaves 2,000 people feared dead
文章來源：Hundreds Reported Dead in Severe Libya Flooding
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