利比亞災難洪水恐造成2000人喪命。

地中海風暴丹尼爾（Daniel）周日席捲北非國家利比亞，暴雨導致東北部城市德納（Derna）2座水壩徹夜潰堤，德納市面臨「災難性」洪災，居民一早起來發現屋子泡水，還有社區被大水沖走，當局稱，至少有2000人罹難、數千人失蹤，遺體四散城市各處，呼籲國際提供援助。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）、《紐約時報》（New York Times）報導，風暴丹尼爾10日下午襲擊利比亞東北部地中海沿岸地區，暴雨導致德納市上游2座老舊水壩徹夜潰堤，溪水暴漲至少沖走一座社區，住宅區建築倒塌、被夷為平地。

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023

利比亞紅新月會（Red Crescent）指出，罹難人數約250人，不過由於德納市多數地區仍與外界斷連，因此無法得知確切死傷人數。利比亞東部政府總理哈瑪德（Ossama Hamad）昨（11）日接受當地電視台「al-Masar」訪問時指出，德納市恐有多達2000人喪命，另外有數千人失蹤，他說整座社區被沖走，「社區及居民一起消失」；利比亞東部武裝團體發言人莫斯馬利（Ahmed al-Mosmari）稱，死亡人數超過2000人，另有5000至6000人失蹤。

當地官員形容德納市的情況已「失控」、是一場「大災難」。

「al-Masar」電視台11日放送的畫面顯示，德納市一處住宅區街道泡在土黃色的泥水中。

Storm Daniel tore through eastern Libya, erasing entire residential areas.



Officials say 2,000 people are feared dead and as many as 5,000 more are missing. pic.twitter.com/CSgtaoM3yR — DW News (@dwnews) September 11, 2023

居民表示，11日半夜聽到爆炸聲，才知道水壩潰堤，一名居民在社群媒體上發文，指出天亮後外出查看，才發現街道「不在了」，另一名居民說，起床後才發現洪水「包圍」了房子，住戶被困在裡面，設法出去。

Derna, Libya Flood Disaster 🇱🇾



- 2,000+ people believed dead

- Hundreds of people are still missing

- Entire blocks of homes washed away

- Many bridges & roads destroyed

- City declared a "disaster zone"

- At least two confirmed dam failures

- Urgent int. response needed pic.twitter.com/fD2UgTpFPq — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023

居民賈達拉（Mohammed Jadallah）說，周日深夜暴雨開始滲進住家後，他叫醒3名孩子逃離德納市，由於當地通訊中斷，他至今仍無法聯繫上還在德納市的親友，礙於道路坍方，他也無法返家，他說聽說德納市有「大量傷亡」，他也看到自己的房子被洪水沖走的照片，「我們已經無家可歸」。

利比亞東部政府內政部發言人阿布拉穆沙（Mohammed Abulammousha）受訪表示，德納市許多罹難者遺體因洪水「四散城市各處」，他曾目睹「令人震驚的場景」。

另一座馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡在土黃色的洪水中，當局通報至少1人喪命。

風暴丹尼爾席捲利比亞東北部，馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡水。（圖／美聯社）

風暴丹尼爾席捲利比亞東北部，馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡水。（圖／美聯社）

利比亞國內正經歷長達10年的權力鬥爭，兩個敵對政府分別控制利比亞東部及西部，也各自擁有軍隊，目前國際承認的是掌控首都的黎波里（Tripoli）的西部政府，大淹水的德納市屬於東部政府的控制區域。

阿布拉穆沙表示，當局正努力營救生還者，但救援能力不足，「我們呼籲國際組織及國家，在這座城市遭遇的災難中協助我們」。

風暴丹尼爾席捲利比亞東北部，馬爾杰（Marj）鎮部分社區泡水。（圖／美聯社）

More than 2,000 people are feared dead in eastern Libya after Storm Daniel swept through the country causing devastating floods and massive mudslides with entire neighbourhoods submerged under water pic.twitter.com/i3CwAMHf1B — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 11, 2023

目前部分國家及援救組織已提供協助，美國駐利比亞大使館表示，正與聯合國及利比亞當局密切聯繫，以盡快提供協助；聯合國人道主義協調官員蓋農（Georgette Gagnon）說，一支救難團隊正準備支援利比亞。