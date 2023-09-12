新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議延燒，法務部廉政署已指示新竹政市政府政風處嚴正積極了解，政風處昨日已約詢高虹安，不排除近日繼續約詢高女男友李忠庭、建商屋主，並調閱豪宅租賃契約等相關文件，釐清是否違反《公務員廉政倫理規範》；廉政署已要求政風處盡速將本案政風報告送至廉政署供防貪組、肅貪組研析，若高涉及貪瀆不法，將分「廉立案」報請檢方指揮偵辦。

由於新竹市議會民進黨團總召陳建名昨已向新竹地檢署告發高女貪汙，檢方將分「他字案」偵處中。

由於新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議延燒，社會觀感不佳，廉政署已指示新竹市政風處必須「嚴正依法縝密處理」，因此已要求新竹市政風處要「積極」了解本案，必要時須約詢事件相關人說明，再將本案政風調查報告送至廉政署防貪組研析。

據了解，依據廉政署處理流程，經廉政署防貪組分析高虹安豪車、豪宅案政風調查報告後，若初步認疑涉不法，會與肅貪組共同研商，肅貪組在彙整過濾資料後若認恐有貪瀆之虞，有立案了解必要，就會呈報廉政署分「廉立案」，由肅貪組或北部調查組廉政官調查蒐證。

近日新竹市綠營議員接連爆出，高虹安住在市價5000萬元的豪宅，另有多輛百萬豪車交替接送，甚至前文化局長錢康明還加碼爆料，早就看過其中1輛黑色保時捷，教授林志潔更質疑裡面可能疑有對價關係。

雖然高虹安日前透過聲明澄清，指她住在竹市東區15年社區，而豪宅則是男友租屋處，僅承租部分房屋而非整層，也秀出匯款證明及承租合約，說明因情侶關係，有時會住在男友租屋處，強調絕無私下接受建商饋贈或無償收受，盼外界勿再以訛傳訛。不過仍難消外界疑慮。

據了解，廉政署日前透過下轄的政風業務組，要求新竹市政風處積極了解高虹安有無違反《公務員廉政倫理規範》情事，必要時須約詢相關人釐清，再將完整調查報告送廉政署研析。

據了解，高虹安昨已主動赴政風處說明，政風處接下來不排除約詢高虹安的「好朋友」李忠庭、建商及屋主，釐清豪宅租賃過程是否違反《公務員廉政倫理規範》情事，甚至涉及貪瀆情形。