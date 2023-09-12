中秋節快到了，新北市板橋鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」每到中秋節總是掀起排隊人潮，日前店家卻在臉書無預警宣布9月10日至26日店休17天，中正店、和平店兩間門市皆不營業，有知情人士透露，每到中秋節小潘都訂單爆炸，店休幾天來消化訂單。

小潘蛋糕坊9日晚上在臉書公告，9月10至26日店休17天，中正店、和平店兩間門市皆不營業，店門口也放上店休公告。

小潘蛋糕坊總店位於板橋巷弄裡，每到中秋節前都會大排長龍，吸引不少外縣市民眾排隊搶購，小潘蛋糕坊以鳳凰酥、鳳梨酥打響名號，蛋黃酥也是必買商品，有白芝麻烏豆沙、黑白芝麻豆蓉兩種口味，主打用料實在、價格實惠，CP值超高。

根據《三立新聞網》報導，知情人士、外送平台「卡個位」創辦人王耀誠指出，小潘每到中秋節都會訂單爆炸，會店休幾天趕訂單給預訂客戶及其他通路，不過今年中秋節在9月29日，民眾仍可在9月27日之後去現場領號碼牌購買。