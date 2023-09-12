南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa最近因要演出法國脫衣舞「瘋馬秀」鬧得沸沸揚揚；另外，Lisa與LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）緋聞也是外界關注的焦點，如今Lisa在泰國被目擊帶著弗雷德里克阿爾諾一起坐船同遊湄南河，不免讓人猜測是否順便帶回家見家長。

日前一名網友拍到弗雷德里克到泰國的LV專櫃巡視，隨後再有人看到他與Lisa一起坐船同遊湄南河，而Lisa也確實在泰國，戀情似乎更明朗化，且在此之前，7月中時兩人就曾被直擊在法國約會，8月再被發現Lisa與男方家族度假，加上兩人數次被拍到同框，甚至有網友在洛杉磯私人飛機候機室看見Lisa與弗雷德里克坐在一起，即使Lisa和弗雷德里克互動不多，但當時照片曝光後，仍引起熱議。

全球首富的三子弗雷德里克道泰國自家的LV巡視。（圖／翻攝微博）

然而，Lisa與弗雷德里克對於戀情始終沒有做出正面回應，連Lisa所屬經紀公司YG娛樂也僅表示：「無法確認」，面對眾說紛紜的猜測，只能等待當事人出面說明。

BLACKPINK成員們的戀愛動向一直是全球粉絲關注的焦點，如今先是成員Jennie多次被拍到與BTS的V約會，接著Jisoo認愛男星安普賢，至於Rosé則和大16歲的男星姜棟元爆密戀，但被YG娛樂否認，讓大眾好奇她們情歸何處。