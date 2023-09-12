據大陸國家市場監督管理總局微信公眾號「市說新語」今天（9月12日）消息，為貫徹中共黨中央、大陸國務院關於促進個體工商戶發展的決策部署，落實《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，按照總局與個體工商戶常態化溝通交流機制安排，9月11日下午，市場監管總局黨組書記、局長羅文在江蘇南京召開個體工商戶座談會，聽取個體工商戶代表經營情況、難點問題和訴求建議，就更好提振發展信心、解決實際困難、促進個體工商戶持續高質量發展進行了深入交流。市場監管總局黨組成員、副局長蒲淳主持會議。

參加座談會的12名個體工商戶分別來自江蘇、上海、江西、湖北、廣西、安徽、重慶等地，覆蓋餐飲住宿、批發零售、居民服務、農業養殖、傳統手工製作等行業領域，既有從事實體傳統經營的商戶，也有從事開展網路電商的「四新」經濟主體。大家結合實際談了對當前發展環境和政策環境的感受，反映了經營中遇到的證照辦理、成本費用、招工用工、貸款融資、監管執法、公平競爭、商標商譽等方面突出問題，提出了有針對性的意見和建議。

會議指出，個體工商戶作為民營經濟的重要形態，目前數量已佔到經營主體總量的三分之二、民營經濟主體總數的70％以上，發揮著就業蓄水池、社會穩定器、共同富裕生力軍的重要作用。當前全國個體工商戶發展總體平穩，復甦勢頭明顯，今年以來正常經營比例和營收水平出現「雙提升」，但受多種因素影響，生產經營仍面臨一些困難。

會議指出，大陸市場監管總局建立與個體工商戶常態化溝通交流機制，定期召開座談會聽取意見建議，並建立健全問題轉辦和跟蹤督辦機制，推動反映的問題得到有效解決。下一步，市場監管總局將深入貫徹黨中央、國務院決策部署，更好落實《促進個體工商戶發展條例》，會同相關部門加強政策供給和宣傳貫徹，紮實推進個體工商戶分型分類進準幫扶、「個轉企」等制度創新，建立多元幫扶機制，充分發揮個私協會的橋梁紐帶作用，加強「小個專」黨建工作，切實為個體工商戶持續健康發展營造良好環境。

總局相關司局負責官員、中國個體勞動者協會祕書長參加會議。