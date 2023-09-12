美國財政部副部長Wally Adeyemo就大陸經濟狀況不佳對全球的影響發表看法，他認為美國能抵禦此衝擊，但大陸周邊地區及國家將受到較劇烈的變化，包括一些向大陸借錢的國家，需要密切關注後續的發展。

CNN、CNBC報導，Wally Adeyemo認為大陸經濟面臨巨大阻力，北京雖然有能力解決短期的經濟危機，但當局依然得面對人口結構、高債務等長期的結構性問題，這或許是更加棘手的狀況。

至於大陸經濟狀況對全球的影響，Wally Adeyemo對美國經濟有信心，「我們擁有強勁的經濟實力，我更擔心大陸經濟放緩，對其鄰近地區、亞洲和歐洲帶來什麼衝擊，當然還包括那些向大陸借錢的國家。」

Wally Adeyemo也喊話大陸開放經濟環境，透過競爭創造經濟發展，「我們希望美國企業能在大陸獲得公平的商業環境，大陸經濟狀況不佳，雖然讓美國受到一些影響，但範圍相當有限。」