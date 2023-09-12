「臉太臭」引爆全武行，NTC商辦唱歌喝酒釀鬥毆7人傷。

台中賴姓男子與友人相約，到西屯區一處商辦大樓唱歌喝酒，席間並找傳播妹助興，卻因為當中有人「臉很臭」引發爭執，高姓男子等人與賴男一方的人發生肢體衝突，警方獲報趕到現場處理，除將受傷的7人送醫，並依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌偵辦。

這起事件發生在12日凌晨3點多，有民眾報案指稱位於西屯區朝富路的NTC商辦大樓發生鬥毆情況，警六分局立即派員前往處理，警方調查發現，賴男（33歲）約了5名好友到該大樓18樓唱歌喝酒，並找來傳播妹跳舞助興，卻因席間有人「臉很臭」，引發高姓男子等人不滿，雙方發生爭執。

警方指出，雙方的爭執從口角糾紛演變為肢體衝突，高男（33歲）等4人還持球棒教訓賴男等人，但高男要離去時，反遭賴男一派的人馬追上前毆打，最後賴男一派有4人受傷、高男一方則有3人受傷，送醫治療後皆無大礙，警方並將現場人等帶回偵訊，依傷害、聚眾鬥毆等罪偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，絕不容許不法行為挑戰公權力。

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