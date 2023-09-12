●商業軟體業者甲骨文上季財報，淨利為24.2億美元，年增率達56%，每股經調整後的盈餘達1.19美元；同時，營收為124.5億美元，年增8.7%。不過，甲骨文盤後股價卻一度大跌10%左右。甲骨文指出，上季雲端服務整體營收年增13%至95.5億美元，優於市場預估94.4億美元。

●美國快遞公司UPS表示，已與工會簽訂的新勞資協議，薪資以及福利等項目，將以3.3%年均複合成長率的速度增加。UPS指出，2023下半年支出將被此新協議所影響，預估增加5億美元，特別是營利方面，之後會慢慢沖淡。盤後，UPS股價無明顯變化。

●將於美東時間14日盤後公布業績的Adobe，市場預估這家科技公司將表現強勁，上季營收可望達到48.2億美元，年增率為10%。同時，經調整後的每股盈餘為3.98美元，可望比去年同期成長17%

●在紐約交易的中國大陸電動車業者蔚來汽車，將於15日正式發布新車款EC6電動車。消息一傳到美股，蔚來美國ADR收漲近3%。蔚來汽車在美股表現不錯，過去6個月以來，股價已經大漲約20%。