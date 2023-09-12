據觀察者網引述美國消費者新聞與商業頻道網站（CNBC）10日報導，針對近日美國率先發起的「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）新計畫，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃回應表示，該計畫應秉持世界經濟一體化精神，不應具有排他性。

「如果我們希望貿易成為增長的引擎，那麼我們就必須建立走廊，創造機遇。」她10日出席二十國集團（G20）新德里峰會時接受CNBC採訪說，「重要的是要服務於所有人的利益，而不是去排斥誰。從這個意義上講，我願意鼓勵所有國家秉持經濟一體化精神互相合作。」

美國總統拜登和印度總理莫迪等領導人在9日的G20峰會期間宣佈了IMEC計畫，打算通過「革命性的地區投資」建立一個連接印度、歐盟及以色列、約旦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東國家的鐵路與航運網路。

CNBC稱，在當前供應鏈也隨著全球地緣政治變化而出現調整之際，拜登借出席G20峰會宣佈的這項海陸經濟走廊倡議，顯然不只著眼對抗中國大陸在擁有豐富能源的中東地區的影響力，也是為抗衡中國大陸已有10年歷史的「一帶一路」全球基礎設施倡議，「然而，日趨碎片化的全球經濟已然限制了全球貿易增長－全球貿易增速目前正落後於全球經濟增速。」

喬治艾娃表示，尤其是在新冠疫情和俄烏戰爭後，人們越發認識到供應鏈多樣化以及互聯互通的重要性。她相信對基礎設施、通信和貿易擴展的投資將產生積極的溢出效應，「對基礎設施聯通的投資越多，國家間的貿易平台就越多，對相關國家就越有利，世界經濟也將獲得更多好處」。

據此前報導，IMEC將由東部和北部的兩條路線組成，一條將橫跨阿拉伯海，從印度延伸至阿拉伯聯合大公國，另一條則將穿越沙烏地巴拉伯、約旦和以色列，將這些中東國家連接至歐洲。目前，美國、印度、沙烏地阿拉伯、歐盟、阿拉伯聯合大公國、義大利、法國和德國等已共同就此簽署諒解備忘錄。

不過，備忘錄並未列出該項目的資金來源，只表示一個工作組將在未來60天內討論出具體細節與相關時程表。《印度快報》稱，該項目是美國價值6000億美元「全球基礎設施與投資夥伴關係」倡議（PGII）的一部分。此外，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德表示，該國將投資200億美元參與該項目。

值得注意的是，沙烏地阿拉伯和約旦都是這條走廊所規畫的途徑國家，但它們都沒有與以色列建立外交關係。目前也不清楚這條走廊會否與地處印度和中東間的伊朗合作，若不經伊朗，替代路線就得經過阿富汗和俄羅斯；此外若要借鐵路讓印度向西連結，也不能少掉巴基斯坦參與這項計畫。

包括美國Axios網站、法新社等在內的外媒認為，這條野心勃勃的「現代香料之路」是美國旨在對抗中國大陸日益增長的影響力，並替代「一帶一路」基礎設施倡議的關鍵舉措之一，後者目前橫跨亞洲，非洲和拉丁美洲，並賦予中國大陸「相當大的影響力」。

報導稱，早在2021年6月，拜登政府便借七國集團（G7）峰會力推所謂「重建更好世界」（B3W）倡議。該計劃承諾將在2035年前投資40萬億美元，幫助發展中國家改善和發展基礎設施。但實際上，美國在2022年對全球基建的投資僅有區區600萬美元，可謂「雷聲大，雨點小」。

報導稱，一年後的G7峰會上，華盛頓「新瓶裝舊酒」，又宣佈啓動「全球基礎設施和投資夥伴關係」（PGII），與B3W投資領域幾乎一致，金額卻大幅縮水，被不少聲音質疑實際意在修補和重新包裝成果寥寥的B3W倡議。分析人士認為，這一倡議並無新意，且資金籌集面臨較大困難，恐怕又是一個「畫大餅」之舉。

中國大陸外交部發言人汪文斌在回應有關基建倡議的問題時曾表示，中方認為全球基礎設施領域的合作空間廣闊，各類相關倡議不存在相互抗衡或者是彼此取代的問題。世界需要的是搭橋，而不是拆橋；是互聯互通，而不是脫鈎築牆；是互利共贏，而不是封閉排他。中方歡迎一切有助於匯聚合力，促進全球基礎設施建設的倡議。任何打著基礎設施建設旗號，推進地緣政治的算計都不受歡迎，也不會得逞。