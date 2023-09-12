美國國務院發言人米勒今天形容，俄羅斯總統蒲亭與北韓領導人金正恩見面顯示出蒲亭對烏克蘭戰爭的絕望；他並再次警告，任何武器交易都可能引發美國制裁。

法新社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴媒體說，蒲亭（Vladimir Putin）「橫跨國土去會見一個遭國際唾棄的人，對一場他原本預計開戰第一個月就能取得勝利的戰爭尋求援助，我會形容這是他在乞求援助」。

米勒說：「蒲亭對烏克蘭發動這場全面侵略性戰爭，夢想是要恢復俄羅斯帝國的榮耀。而這樣的希望和期待已經落空。」

米勒表示，蒲亭自己也遭國際社會拒於千里，因而未參加印度新德里（New Delhi）舉行的20國集團（G20）峰會，而接下來幾天將前往俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）與金正恩展開會談，「懇求」協助。

米勒說：「我提醒兩國，任何從北韓向俄羅斯交付武器的行為，都將違反聯合國安全理事會的多項決議。」

他表示：「我們當然已對資助俄國戰爭的實體積極地執行制裁行動，且將繼續執行，並將在適當時機毫不猶豫地祭出新制裁。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120912