印有警告文字的A4紙貼滿了一輛違規停在店家停車場的汽車上，估計用了超過250張紙。照片上傳網路後，日本牛丼連鎖店SUKIYA店員的行為引發熱議。

日本電視台報導，白紙上寫的是店家的「警告文」，表示「儘管本店已再三要求，但您仍不當長時間把汽車停在本店停車場」。

這家位於東京都的SUKIYA分店表示，這輛車在2日與3日從上午約9時到晚上約8時30分，連續違規停在店家停車場，每天違停時間長達11個半小時。

這家店的2名店員於是印出很多張「警告文」，貼在汽車上，照片隨後被上傳到社群網站。

富士電視台新聞網（FNN）從上傳的照片估算，汽車的正面貼了73張紙、側面72張，輪胎除了被貼，還有7張捲起來的紙卡在車輪裡，後方貼了37張，因此推估總共大約用了286張A4紙。

一般民眾對這種激烈的警告行為褒貶不一。有人表示，「即使被貼了也沒辦法，畢竟違規在先」，但也有民眾表示，「這太超過了吧，貼一張就夠了」。

至於這種警告手段是否違法，律師大達一賢說，張貼紙張並不違法，但如果膠帶在車身上留下痕跡，就可能因為「器物損毀」被索賠，因此不建議這麼做。

不過，店家的停車場被長時間違規停車，就算報警也難處理。大達表示，店家可以記下汽車的車牌、拍下違規停車的照片，隨後要求相當於停車費的損害賠償，這在法律上是合法的手段。

由於貼在車上的紙張有些被風吹走，製造的垃圾給附近鄰居帶來麻煩，店家之後把大多數紙張收回，僅留下一張。車主隨後出面表示不會再犯。

對於旗下員工這種行為，SUKIYA的公關表示，員工在這件事情上的反應顯然過度激烈，公司已嚴厲警告，並指導他們處理違規停車的適當方式。（編輯：郭中翰）1120912