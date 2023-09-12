桃園一名男子行經八德區和平路上一間鹹酥雞店，見門口高掛紅布條，寫著「兒子考上國立嘉義大學，鹹酥雞整年都買一送一」，他將其PO上網，吸引2.5萬人討論，鹹酥雞店因此爆紅，老闆娘現身接受媒體訪問表示，兒子預期成績會差一點，沒想到考上國立大學，全家人都很開心，祭出買一送一優惠分享喜悅。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一間賣鹹酥雞的店家，門口高掛紅色布條，上面寫著「兒子考上國立嘉義大學，鹹酥雞整年都買一送一，香爆大魷魚整年送雞腿或腿排。」

圖文引發2.5萬人關注，紛紛留言，「有這種可以打從心裡為自己的小孩感到驕傲的父母，真的讓人很羨慕」、「這根本我爸媽，當初考上宜蘭大學他們超開心」、「恭喜！國立大學，替父母省錢啊」、「能感受到老闆的喜悅！恭喜」、「有個願意大聲說出以小孩為榮的父母，是非常幸福的事」。

據《中視新聞》報導，老闆娘接受訪問時臉上滿是喜悅，她表示兒子本預期成績會差一點，沒想到考上國立大學，全家人都很開心，來消費的客人看到門口的布條，也紛紛向她說「恭喜」，此外也有特地前往消費的婦人，將門口的布條拍下來，藉此鼓勵家中正在準備考大學的兒子。