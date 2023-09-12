一名60歲男子長期腹痛，有時還帶有血便，大腸鏡發現有多個息肉，其中一個過大、另做切片檢查，結果證實是早期大腸癌。醫師表示，超過9成的大腸癌是從息肉發展而來，且很常是「腺瘤性息肉」癌變而來。民眾只要發現有排便習慣異常等症狀，就應盡速就醫、定期檢查、養成良好生活習慣，就可提早發現並治療，早期大腸癌存活率可達9成以上。

腸胃科醫師鄭泓志在其臉書粉專表示，有超過90%的大腸癌其實是從息肉發展而來，很常由「腺瘤性息肉」癌變而來，因此只要及時發現並移除，就能大幅降低罹患大腸癌的風險。此外，大腸癌雖然是各種癌症新發人數最高者，但早期大腸癌的治癒率極高。

他並提醒，大腸癌有常見6大症狀：

1. 糞便外觀異常：包括糞便變細、顏色改變或有血跡。

2. 排便習慣改變：例如長時間的便秘或腹瀉。

3. 腹部不適：腹痛、腹脹主因腸阻塞引起腹脹、多氣所導致。

4. 不明原因的體重減少：癌症常會導致突然的體重減輕。

5. 無力或疲憊：患者會感覺明顯體力不支，難以完成日常工作。

6. 不明原因貧血：腫瘤已有出血現象，每天一點一滴持續流失而不知，例如總是容易感覺喘，或臉色蒼白。

若民眾發現有上述症狀，鄭泓志表示，應做3件事：

1. 儘速就醫：及早尋求醫師的建議與診斷。

2. 定期檢查：除了出現症狀者、有家族史，一般人也需要定期健檢，特別是大腸鏡檢查。

3. 養成良好生活習慣：均衡飲食、規律運動和充足休息。