076型兩棲攻擊艦

滬東中華造船廠工作人員上周日（10日）在微博上張貼的照片顯示，相關人員正在慶祝中船長興造船基地二期工程2號船塢塢室底板澆築全部完成。分析家說，這顯示中方可能在打造配備先進電磁彈射系統的下一代兩棲攻擊艦。

不過，據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，照片上並未標註日期。而台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，新乾塢建成的進度顯示，中方正快馬加鞭，打造龐大的新艦，而最可能的就是076型兩棲攻擊艦。

滬東中華造船廠專為中國海軍研發並打造兩棲艦，除了10艘現役071型綜合登陸艦外，還有4艘075型先進兩棲攻擊艦，而最後一艘075型艦即將下水。

075型艦比美國海軍的塔拉瓦級（Tarawa-class）和黃蜂級（Wasp-class）兩棲攻擊艦略小，排水量近4萬噸，比僅有2.5萬噸的071型升級了許多。而076型艦大小雖和075型艦差不多，但可望比照航母「福建」艦，裝備最先進的電磁彈射系統。

據北京海軍專家李杰說，艦上的電磁彈射系統主要會用來為無人戰機助飛。他指出，要是中央軍事委員會決定，要全力執行076型艦專案，那這款新艦就會比075型艦多。

Chinese workers’ social media pic shows PLA is likely building new warship https://t.co/EynFeSV1hX — South China Morning Post (@SCMPNews) September 11, 2023

解放軍鮮少公開海軍擴大計畫，但華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）4月公開的衛星影像顯示，滬東中華造船廠的新乾塢約長650米、寬94米，比附近江南造船廠最大的乾塢略大，而中方最先進的航母「福建」艦就是在江南造船廠打造的。

此外，CSIS的衛星影像還顯示，有個約760米x 280米的新船塢，約為江南船廠最大「福建」艦船塢的3/4。而呂禮詩判斷，滬東中華造船廠新乾塢的影像顯示，船廠正準備打造龐大的新艦。他指出，從這乾塢和附近船塢的大小看來，很可能是要打造裝備電磁彈射系統的076型直升機兩棲攻擊艦。