進一步觀察上周受益人增加的台股ETF有29檔，觀察周成長率來看，群益台灣精選高息(00919)人氣最佳，周人數成長達26%，隨著人氣上漲，00919的規模也在9月11日突破300億大關，來到311.42億，成為台股原型ETF第九大，整體來看，高息型台股ETF還是最受投資人喜愛。上周的台股ETF周人數成長第二名是復華台灣科技優息，周成長也有13%。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，選股要同時兼具營運成長以及股息收益。台灣精選高息指數是以台灣上市上櫃股票為母體，經流動性及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出 30 檔股票。成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現。選股邏輯重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利(EPS)持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也才不用過度擔心股價修正風險。

00919即將在9月18日除息，本次基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.54元，連續兩次都配出0.54元，換算年化配息率都超過10%，是市場唯一一檔連續二次配息率超過10%的台股高息ETF，最後買進日是9月15日，投資人可多留意。