為響應政府的AIoT智慧港口應用服務，陽明將區塊鏈技術應用於櫃場銷艙和貨櫃提領流程，原本需要攜帶紙本臨櫃辦理的作業經由線上完成後，拖車司機只需憑藉手機上的二維條碼即可至櫃場進行貨櫃提領，不僅加快作業流程、降低人為錯誤，減少紙張碳粉的消耗還降低了司機等待時間，預估每年可減少超過2萬張A4紙用量。

陽明指出，未來更計畫將這項服務擴展至進口業務，預計每年能進一步減少超過9萬張A4紙的使用量。透過減少印刷和運輸所產生的溫室氣體排放，進一步實踐陽明海運在環保方面的承諾。2022年，陽明所推出的e-櫃台服務已成功節省了約213公噸的碳排放量，展現了陽明海運致力於推動ESG的具體成效 。

陽明近年來已陸續推出LINE BOT、線上簽進艙、e-D/O（電子小提單服務）、e-領憑、e-櫃台、客戶線上詢價及報價功能平台（my ocean freight）以及Chatbot等優質數位化服務，與客戶共享數位轉型所帶來的競爭力，未來更將搭配航運業低碳轉型布局以迎接全球淨零排放的挑戰。