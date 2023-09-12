今年上半年大陸車市因終端需求緊縮陷入銷售慘淡困境，不過隨著庫存逐漸降低，2024年新車款零件開始拉貨，大陸車市需求回溫，且比亞迪及Tesla等電動車銷售亮眼，加上車用IC缺料問題紓解，帶動車用零組件廠業績加速向前衝，定穎投控、胡連及元山8月營收飆出佳績。

定穎投控近幾年將產品重心放至汽車板，今年第2季汽車板相關業務營收佔比已達70%，成為公司營運重要支撐，受惠於汽車訂單強勁，定穎8月合併營收達14.33億元，月增11.07%，年增13.2%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為100.62億元。

隨著電動車滲透率提升，定穎預期，2024年汽車板佔營收比重約70%，其中電動車佔汽車板比重約20%。

定穎投控預估，下半年營運與上半年持平或小幅成長，全年營收則為持平或小幅衰退。

胡連因大陸自主品牌車廠新產品開始出貨，8月合併營收達6.49億元，月增14.89%，年增4.57%，為111年11月以來單月新高，累計前8月合併營收為44.04億元，年增13.26%。

胡連表示，目前車用訂單強勁，預估9月合併營收有望比8月好，第4季亦樂觀看待，下半年業績將明顯優於上半年，今年營收有機會挑戰歷年新高。

受惠車用與高階運算訂單強勁，元山8月合併營收3.65億元，月增16.92%，年增26.45%，為歷年同月新高，累計前8月合併營收為24.92億元。

元山表示，公司除與歐洲車廠建立長期合作關係，近來大陸車廠正在改變汽車開發時程以加速周轉效率，致使拉貨速度變動性提高，不定期會有量大急單，元山與Tier1供應商策略合作，將既有客製化平台項目發展成新專案，藉此爭取更多Tier1、Tier2供應商訂單，提升公司在大陸車用市場佔有率，公司亦與車用IC供應商協調、優化晶片到庫流程，以因應急單頻率提高。

目前元山歐洲車廠訂單能見度至2025年穩健無虞，樂觀看待整體車用產品成長。

元山表示，達伸廠及台灣廠現在都已滿載，下半年會明顯比上半年更好，全年營收可望比去年好。