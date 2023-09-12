知名歌手周杰倫連續4天在天津舉辦世界巡迴演唱會，吸引18.5萬人次觀眾到現場欣賞演出。天津市政府公布數據顯示，當地整體旅遊訂單數量較2019年同期增長77.4％，累計綜合消費帶動超過30億元（人民幣，下同，約合新台幣131.6億元），「展演＋旅遊」模式正成為拉動城市經濟發展的「新引擎」。

據天津市文化和旅遊局微信公號消息，7日至10日，「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會天津站」在天津奧林匹克中心舉辦。消息稱，連續4天，成千上萬歌迷盡享音樂盛宴，演出現場氣氛熱烈，進一步推動了當地商文旅融合發展和消費擴容提質，提高了天津城市影響力和美譽度。

消息引述大陸旅遊出行平台「攜程」數據顯示，演唱會總計觀眾人數18.5萬人次，其中本地觀眾占比38％，外地觀眾占比62％，累計綜合消費帶動超過30億元。數據顯示，6日至11日，天津整體旅遊訂單數量環比前一周增長11.7％，相較2019年同期增長77.4％；旅遊人次環比前一周增長8.57％，相較2019年同期增長70.5％；訂單金額環比前一周增長35.3％，相較2019年同期增長130.2％。

其中，酒店預定金額環比前一周增長91％，相較2019年同期增長318.8％；平均房價環比前一周增長25.9％，相較2019年同期增長42.7％；門票預定金額環比前一周增長439.4％，相較2019年同期增長2431.8％。

消息最後強調，「展演＋旅遊」模式為城市文旅消費注入了新活力，並日益成為拉動城市經濟發展的「新引擎」。