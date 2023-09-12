新北市瑞芳區台2線濱海公路水湳洞路段，發生拖板槽車衝出護欄翻覆意外，肇事原因有待警方調查釐清。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區台2線濱海公路今（12日）發生一起死亡車禍，一輛拖板槽車因不明原因衝出護欄，墜落在3米海邊消坡塊上，駕駛一度受困，被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍不治身亡，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

據了解，上午7時2分，在台2線濱海公路、水湳洞路段附近，發生一起槽車衝出護欄的意外，一輛由宜蘭開往基隆方向的拖板化學槽車衝破了海邊的護欄，整部車落在路旁的護岸消波塊上。

警消及海巡獲報後，立即趕到現場。初步調查發現，這部拖板化學槽車載運的是氯化鈣，沒有毒性，但因不明原因衝破護欄，落在路旁護岸的消波塊上翻覆，駕駛受困其中，被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍不治身亡。

這起事故也一度造成水湳洞路段濱海公路往基隆方向的交通受阻。新北市瑞芳分局也派出4名員警在現場協助交通管制及疏導，維持單線雙向通車。

至於進一步的肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。