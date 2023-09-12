NBA競賽委員會決定加重對球星輪休的懲罰，聯盟董事會將於美國時間本周三進行投票，如果表決通過，球隊會在首次違規時接到10萬美元罰單，二度違規罰款25萬美元，此後每次違規都會再加100萬美元罰款（新台幣3200萬）！這項條款只適用於近3季入選過明星賽的球星，一般球員不受影響。

球星輪休早就是聯盟著手改善的大問題，2020年的整治以失敗告終。這次美媒ESPN取得聯盟的備忘錄，指出這項條款的具體執行細節。首先在美國全國轉播的比賽，以及新球季將要加入的季中錦標賽，球星在身體健康無虞的情況下不可以休息。平日的比賽「輪休的球星不得超過1人」。

如果真的要讓球星休息，球隊也必須在主客場比賽之間取得平衡，優先選擇於客場出賽，不能讓球星成為「主場限定」。有些球隊會在例行賽最後幾周的垃圾時間提早讓球星結束球季，這種策略也將被視為違規。此外球隊必須確保輪休的健康球員（包含非球星的球員）現身賽場並且可以被球迷看見。

聯盟似乎是擔憂未來的季中錦標賽不受球團重視，趕緊祭出球星禁休的新罰則。同時有美國球迷不以為然，批評罰款太輕，而且只是便宜了聯盟（罰款上繳給聯盟），照理應該是補償給花錢進場卻沒有看到球星出賽的觀眾。