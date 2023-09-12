中秋節將至，柚子是不可或缺的應景水果，但在大啖美味前，潛在健康風險值得注意。根據財團法人藥害救濟基金會網站資料顯示，葡萄柚、柚子易與6種藥物產生交互作用，包括降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥、抗癲癇藥等，可能增加副作用甚至中毒的風險。另外，營養師李婉萍也提醒，消化系統欠佳者、服藥中的人及腎臟病友，皆不適合吃柚子。

財團法人藥害救濟基金會網站指出，柚子含有與葡萄柚相似的「呋喃香豆素」成分，進而影響藥物的代謝，導致不良反應發生的風險增加或影響療效。而受交互影響的藥品眾多且程度不一，其並整理出下列6類：

1、降血脂藥atorvastatin、lovastatin、simvastatin：可能增加肌肉痛、深色尿、肝毒性等不良反應的風險。

2、降血壓藥amlodipine、felodipine、nifedipine、verapamil：可能增加低血壓、心跳過快、周邊水腫等不良反應的風險。

3、鎮靜安眠藥diazepam、midazolam、triazolam、buspirone：可能增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應的風險。

4、抗心律不整藥amiodarone、quinidine：可能增加心律不整、肝毒性等不良反應的風險。

5、免疫抑制藥cyclosporine：可能增加頭痛、電解質不平衡、血壓增加、癲癇、腎毒性等不良反應的風險。

6、抗癲癇藥carbamazepine：可能增加藥物過敏的風險。若服藥後發生紅疹（搔癢或水泡）、嘴唇腫、發燒、喉嚨痛（吞嚥困難）、口腔潰瘍、眼睛不適（紅腫或灼熱感）的藥物過敏早期症狀，應立即回診就醫。

除此，營養師李婉萍提到，雖然柚子多汁香甜、營養價值又高，但有3類人不適合吃，即消化系統欠佳者，因充足的纖維和水分會使腸胃蠕動過快，多食可能導致腹瀉；服藥中的人，由於柚子含呋喃香豆素成分，會抑制代謝酵素CYP3A4作用，導致藥物血中濃度過高；腎臟病人，由於含鉀量較高，腎功能受損較難代謝過多鉀離子。