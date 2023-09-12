知名作家吳淡如，先前捲入AI繪圖爭議，擁有36萬人追蹤的粉絲專頁一度「被消失」，好在順利拿回經營權，豈料，本月初粉絲專頁又無端消失，讓她推測可能遭網軍告發，忍不住公開喊話：「就把我當成過氣退休人物，我很甘願的」。

吳淡如的粉絲專頁本月初再度無端消失，便向官方申訴，希望重新拿回經營權，接連兩次發生相同狀況，不禁質疑是遭網軍告發，讓她罕見吐露無奈心聲：「很難相信一個只有寵物和小孩，以及商業販售的臉書，竟然會引發這麼多新聞」，接著強調自己不熱衷參與政治活動，眼裡只有朋友，沒有黨派，單純只想做個努力寫論文的歐巴桑，因此隔空向對方喊話：「饒了我吧」。

吳淡如不忘搬出「國師」唐綺陽名號求饒，指出自己沒有預知能力，甚至連直覺也不準、也不會占卜，完全不會對社會造成影響力，\強調：「預知未來請找唐綺陽，她很棒，就把我當成過氣退休人物，我很甘願的」，對此，網友紛紛回應：「妳賺錢能力太強了，這一定會引起是非」、「我覺得妳可能是犯小人」、「怎麼什麼都扯到同一個人」、「有人找你麻煩，表示他們忌憚您的影響力」。

吳淡如可謂人紅是非多，先前被傳出在峇里島置產，連知名作家侯文詠的妻子都曾向她要求借住，推測謠言起源，她表示是多年前主持旅遊節目，一名導遊慫恿她在當地買房，礙於外國人不能在當地持有房產，必須委託當地人，對方則跟她表示：「「我可以幫你持有啊」，因此才造成外界誤會，再次重申：「我是真的沒有房子」。